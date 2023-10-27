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Роналдо отдал Месси "Золотой мяч"

Роналдо отдал Месси "Золотой мяч"
©twitter.com/WeAreMessi

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о том, что аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами", заслуживает победы в борьбе за "Золотой мяч" по итогам сезона 2022/23, сообщают Vesti.kz.

"Золотой мяч" должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Другого пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях на чемпионатах мира Диего Марадоны и Пеле", - приводит слова Роналдо инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Ранее стало известно о том, что Месси заранее сообщили о победе в борьбе за этот трофей, который может стать восьмым в его карьере.

Церемония вручения "Золотого мяча" запланирована на 30 октября.

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Метки:
Месси Лионель Бразилия Чемпионат мира по футболу

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