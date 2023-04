Как Роналдиньо запустил моду на ЧМ-2002. Взаимосвязь кроссовок Air Max и футбола

Модель кроссовок Nike Air Max считается культовой и очень близкой к футбольному миру. Все началось с Роналдиньо, который надел пару Air Max 95 на чемпионате мира в 2002 году, а затем компания Nike лишь усиливала свое присутствие в индустрии. Корреспондент Vesti.kz разбирает причины тесной связи Air Max и футбола.

Nike Air Max впервые появились в магазинах в 1987-м. А 95-я модель была разработана 1995 году штатным дизайнером Nike Серджио Лозано, и, как и многие другие модели, Air Max 95 вызывали смешанные чувства у фанатов американского бренда. Когда кроссовки были выпущены, их считали изгоем из-за расположения логотипа Nike, цветовых решений и слишком объемного баллона. Но смелый дизайн сделал Air Max 95 иконой молодежной культуры в Европе и Австралии.

Ключевым моментом в становлении данного силуэта популярным стала сборная Бразилии по футболу и ее персонал. Во время чемпионата мира 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее, бразильцы носили исключительно Air Max 95. Фотографии Роналдиньо, Роналдо и тренера Луиса Фелипе Сколари в культовых кроссовках годами распространялись среди футбольных болельщиков в социальных сетях, сделав модель иконой среди молодых фанатов самой популярной игры в мире.

