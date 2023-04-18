Как Роналдиньо запустил моду на ЧМ-2002. Взаимосвязь кроссовок Air Max и футбола

Модель кроссовок Nike Air Max считается культовой и очень близкой к футбольному миру. Все началось с Роналдиньо, который надел пару Air Max 95 на чемпионате мира в 2002 году, а затем компания Nike лишь усиливала свое присутствие в индустрии. Корреспондент Vesti.kz разбирает причины тесной связи Air Max и футбола.

Nike Air Max впервые появились в магазинах в 1987-м. А 95-я модель была разработана 1995 году штатным дизайнером Nike Серджио Лозано, и, как и многие другие модели, Air Max 95 вызывали смешанные чувства у фанатов американского бренда. Когда кроссовки были выпущены, их считали изгоем из-за расположения логотипа Nike, цветовых решений и слишком объемного баллона. Но смелый дизайн сделал Air Max 95 иконой молодежной культуры в Европе и Австралии.

A Seleção Brasileira de Nike Air Max 95 OG na Copa do Mundo de 2002 🇧🇷💫 pic.twitter.com/FThv4VvvMU — WSSP! Brasil (@WassupCompany) November 26, 2022

Ключевым моментом в становлении данного силуэта популярным стала сборная Бразилии по футболу и ее персонал. Во время чемпионата мира 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее, бразильцы носили исключительно Air Max 95. Фотографии Роналдиньо, Роналдо и тренера Луиса Фелипе Сколари в культовых кроссовках годами распространялись среди футбольных болельщиков в социальных сетях, сделав модель иконой среди молодых фанатов самой популярной игры в мире.

Finding these images of the Brazil team & staff exclusively wearing neon 110s when they won the World Cup in 2002 has made my day. pic.twitter.com/u06isaxIKX — Max Carlyle (@Max_Carlyle) December 10, 2020

После того как сборная Бразилии со главе с Роналдиньо создала положительный образ кроссовок в Японии и Корее, Nike выпустил новую модель Air Max 95 Brazil World Cup в цветах "селесао" для чемпионата мира 2006 года в Германии. Накладки были выполнены в зеленом, желтом и синем цветах, а логотип Бразильской футбольной федерации красовался на язычке.

Какие еще были коллаборации между Air Max и футболом?

Air Max 95 Juventus (2003)

Одной из самых ранних совместных работ Nike Football и Air Max была эта модель 2003 года, посвященная одному из самых исторических клубов Европы. Это не только одна из самых уникальных расцветок в истории AM95, повторяющая черно-белые полосы "Юве", но и такие детали, как желтый Swoosh в знак признания официального третьего цвета клуба, две золотые звезды на язычке, символизирующие 20 (на тот момент) титулов чемпиона Серии А, и розовая нашивка на стельке делали эти кроссовки уникальными. Эта модель положила начало партнерству Nike с "Юве", которое началось в 2003 и закончилось в 2015 году.

Nike Air Max 97 CR7 (2017)

Компания Nike выпустила первые кроссовки CR7, которые были покрыта золотом, в 20-летнюю годовщину модели Air Max 97. За прошедшие годы Nike выпустил еще несколько вариантов AM97 и несколько совместных AF1.

Килиан Мбаппе получил на 21-й день рождения Air Max (2019)

Французский футболист стал одним из главных спортсменов Nike, и одной из его самых больших вех стала эта фирменная модель кроссовок в честь его 21-го дня рождения. В то время как большинство коллабораций Nike Football x Air Max были сосредоточены на AM95 или AM97, это был редкий шанс увидеть Air Max 98 в особом обращении. Выбранная из-за того, что она была выпущена в год рождения Килиана, модель KM98 была представлена в золотом и сером цветах, а логотип нападающего KM был украшен золотой строчкой на язычке, логотипом Mercurial "Mbappé" и маленькими французскими флажками на шнурках.

Nike выпустил клубные комплекты Air Max (2020/21)

После появления логотипа Futura на клубных комплектах в сезоне-2019/20 компания Nike сделала еще один шаг вперед, выпустив два комплекта, основанных на ДНК Air Max. Элитные клубы, включая "Челси", "Барселону", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Лейпциг" и другие, получили третьи комплекты на основе классических Air Max (с сопутствующими релизами кроссовок), а в январе 2021 года последовала серия джерси для игры вне поля, которая действительно расширила границы, заменив спонсоров футболок мотивами Air Max.

Фото: ©Nike

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