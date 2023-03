"Результаты премии не так уж важны". Тренер "Реала" отреагировал на победу Месси в голосовании за лучшего игрока мира

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу Лионеля Месси в премии лучшему футболисту мира 2022 года The Best, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В качестве лучшего тренера 2022 года был назван Лионель Скалони, тренер сборной Аргентины. Эмилиано Мартинес, вратарь "Астон Виллы" и национальной команды Аргентины, получил награду лучшего вратаря. Форвард "Реала" Карим Бензема занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока.

Также в списке претендентов на звание лучшего тренера 2022 года был указан Анчелотти.

"Результаты премии The Best не так уж важны, - цитирует Анчелотти AS. - Чемпионат мира оказал большое влияние на них. Очевидно, что Аргентина заслуженно победила на ЧМ-2022, так что это нормально, что Месси, Мартинес и Скалони получили эти награды. Лично я поздравляю их с этим.

За кого бы голосовал я? Победители вполне нормальные, это футболисты высочайшего уровня. Я не могу голосовать за трех своих игроков, это будет конфликт интересов. Я фанат "Реала".

