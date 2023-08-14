"Реал" выплатит "Челси" миллион евро за временного вратаря

Сезонная аренда вратаря Кепы Аррисабалаги из "Челси" обойдется мадридскому "Реалу" в один миллион евро, передает "Чемпионат".

Вратарь будет выступать в мадридском клубе под 46-м номером. "Реал" подписал контракт с Кепой сроком на один сезон - до июня 2024 года. В соглашении не предусмотрен дальнейший выкуп контракта.

Напомним, ранее стало известно о том, что основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок. Команда из Мадрида оперативно нашла голкиперу замену в лице испанца Аррисабалаги.

28-летний голкипер Аррисабалага провел 39 матчей за "Челси" в прошлом сезоне, пропустив 45 голов и 12 раз сыграв на ноль.

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