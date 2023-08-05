Реал или ПСЖ? Инсайдер поставил точку в ситуации с Мбаппе

Французский ПСЖ согласовал с мадридским "Реалом" трансфер нападающего Килиана Мбаппе, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Goal.com со ссылкой на известного испанского журналиста Родриго Фаеса, Мбаппе близок к подписанию контракта с испанским грандом. Руководство парижан было вынуждено идти на уступки при согласовании перехода футболиста, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом, когда у Килиана заканчивается контракт.

Сообщается, что Килиан Мбаппе должен подписать с "Реалом" долгосрочный контракт. Более того, журналист утверждает, что Мбаппе может дебютировать за мадридский клуб уже 12 августа в матче с "Атлетико Бильбао" в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги.

24-летний Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе ПСЖ Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.