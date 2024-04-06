Раскрыты миллионные доходы Месси в "Интер Майами"

Совладелец американского "Интера Майами" Хорхе Мас раскрыл доходы главной звезды команды аргентинца Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на Forbes.

По его словам, аргентинец в МЛС гарантированно зарабатывает от 50 до 60 миллионов долларов в год. При этом глава клуба не учитывает дополнительные доходы. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и Adidas.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Он перешел в "Интер Майами" в 2023 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.