Работавший в "Кайрате" специалист отказался от солидного предложения

Футбольный клуб из Житомира "Полесье" хотел видеть в должности директора своей академии нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, передают Vesti.kz.

По информации Dynamo.kiev.ua, ему предложили солидные условия личного договора, но он ответил отказом.

Также отмечается, что ван Леувен мог возглавить "Полесье" после отставки главного тренера Юрия Калитвинцева.

Патрик ван Леувен известен казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате" в период 2013-2015 годов, когда он занимал в алматинском клубе пост директора.

Еще он тренировал донецкий "Шахтер", луганскую "Зарю" и тель-авивский "Маккаби".