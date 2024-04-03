Пятикратный победитель ЛЧ включил Роналду в сборную лучших игроков мира

Бывший защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.
По мнению футболиста вратарем у него оказался костариканец Кейлор Навас. В защиту бразилец поставил своих соотечественников Рафинью, Роберто Карлоса и Тьяго Силву, а также испанца Серхио Рамоса.
В центральной линии он выбрал еще одного соотечественника Каземиро, хорвата Луку Модрича и немца Тони Крооса.
Роналду и Месси пригласили в один клуб
Тройку нападающих по версии Марсело составили португалец Криштиану Роналду, а также бразильцы Роналдо и Неймар.
Напомним, что Марсело играл за "Реал" с 2007 по 2022 год. С мадридским клубом он пять раз выиграл Лигу чемпионов. В настоящий момент 35-летний футболист выступает у себя на родине за клуб "Флуминенсе".
В составе национальной сборной Бразилии фланговый защитник провел 58 игр и забил шесть мячей.
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