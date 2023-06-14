ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе

Заявление французского форварда Килиана Мбаппе о том, что он не собирается уходить в "Реал" этим летом, не изменило позицию "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ поставил Мбаппе перед выбором: или подписывает новый контракт сейчас или покидает клуб, поскольку парижане не собираются отпускать его бесплатно.

Также отмечается, ПСЖ разочарован тем, что Мбаппе не хочет продлевать контракт, особенно президент клуба Нассер Аль-Хелайфи. "Реал" в курсе всей ситуации.

Напомним, Мбаппе мог перейти в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ до 2024 года, в нем предусмотрена опция продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть французский клуб на правах свободного агента.

24-летний Мбаппе провел 34 матча за ПСЖ в минувшем сезоне Лиги 1, забив 29 мячей и отдав 5 результативных передач.

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