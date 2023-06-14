Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе

ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе
©twitter.com/FabrizioRomano

Заявление французского форварда Килиана Мбаппе о том, что он не собирается уходить в "Реал" этим летом, не изменило позицию "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ поставил Мбаппе перед выбором: или подписывает новый контракт сейчас или покидает клуб, поскольку парижане не собираются отпускать его бесплатно.

Также отмечается, ПСЖ разочарован тем, что Мбаппе не хочет продлевать контракт, особенно президент клуба Нассер Аль-Хелайфи. "Реал" в курсе всей ситуации.

Напомним, Мбаппе мог перейти в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ до 2024 года, в нем предусмотрена опция продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть французский клуб на правах свободного агента.

24-летний Мбаппе провел 34 матча за ПСЖ в минувшем сезоне Лиги 1, забив 29 мячей и отдав 5 результативных передач.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 08:32
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi ​Месси назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно
Сегодня , 08:14
Мировой футбол
©twitter.com/FabrizioRomano ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе
Сегодня , 07:37
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси сделал "Интер Майами" пятым по популярности американским клубом в Instagram
Вчера , 23:56
Мировой футбол
©twitter.com/BarcaUniversal "Он заслужил". Месси назвал лучшего тренера в своей карьере
Вчера , 15:45
Мировой футбол
©УЕФА Саудовский клуб предложил контракт "главному антигерою" финала Лиги чемпионов. Известна зарплата
Вчера , 13:53
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду упал в цене и потерял статус самого дорогого игрока
Вчера , 11:13
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity Фабрегас высказался о зависимости будущего "Манчестер Сити" от Гвардиолы
Вчера , 09:55
Мировой футбол
©twitter.com/lequipe "Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно
Вчера , 08:01
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали добрачный контракт
12 июня, 22:29
Мировой футбол
©ФК "Реал" Лука Модрич отказался от 80 миллионов евро ради выступления за "Реал"
12 июня, 18:44
Мировой футбол
©globallookpress.com "Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси
12 июня, 14:51
Мировой футбол
©football.by Стало известно будущее Гвардиолы после требла с "Манчестер Сити"
12 июня, 11:06
Мировой футбол
©planetfootball.com Замена Месси и Роналду. Названы лидеры нового поколения футболистов
12 июня, 09:11
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi У Месси возникли проблемы в Китае
12 июня, 08:17
Мировой футбол
©fifa.com Гол на 86-й минуте определил победителя МЧМ-2023 по футболу
11 июня, 23:59
Мировой футбол
©psg.fr Неймару сделали предложение на 200 миллионов евро
11 июня, 20:36
Мировой футбол
©FC Juventus Вслед за Роналду? Чемпиону мира предложили контракт в Саудовской Аравии
11 июня, 18:02
Мировой футбол
©instagram.com/afaseleccion Один в поле воин? Стала известна мотивация Месси в клубе Бэкхема
11 июня, 16:42
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Названа идеальная команда для Роналду
11 июня, 14:19
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Приезд Месси в Китай вызвал ажиотаж
10 июня, 20:56
Мировой футбол
©ПСЖ Уэйн Руни предрек Лионелю Месси трудности в МЛС
10 июня, 19:51
Мировой футбол
©instagram.com/afaseleccion Месси может сыграть в США против аргентинца с татуировкой лица Лионеля
10 июня, 14:12
Мировой футбол
©instagram.com/neymarjr Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара
10 июня, 13:29
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Стало известно, был ли у Месси конфликт с Мбаппе в ПСЖ
10 июня, 11:10
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi "Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси
10 июня, 10:07
Мировой футбол
©instagram.com/xavi Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
10 июня, 09:39
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ
10 июня, 09:16
Мировой футбол
©readfootball.com Луис Суарес договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одном клубе
9 июня, 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси и ЧМ-2026: Агуэро сделал заявление
9 июня, 21:20
Мировой футбол
©instagram.com/__carlitostevez Карлос Тевес поддержал решение Месси не возвращаться в "Барселону"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus