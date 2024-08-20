ПСЖ узнал последствия ухода Мбаппе

Французский "Пари Сен-Жермен" может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/2025 из-за спора по выплатам с бывшим игроком клуба Килианом Мбаппе, передает Vesti.kz со ссылкой на lemonde.fr.

Ранее стало известно, что Мбаппе обратился в юридическую комиссию Французской лиги и УЕФА через Федерацию футбола Франции, чтобы потребовать от "ПСЖ", за который он ранее выступал, выплатить 55 миллионов евро компенсации по старому контракту.

По информации источника, участие в этом вопросе Французской лиги (LFP) может обернуться катастрофой для гранда, поскольку организация имеет полномочия наложить запрет на трансферы в отношении клуба, а также лишить его лицензии УЕФА, что приведет к немедленному исключению из Лиги чемпионов.

Также говорится, что любой клуб, принимающий участие в соревнованиях УЕФА, должен предоставить доказательства отсутствия задолженности по заработной плате перед своим персоналом, подлежащей выплате не позднее 28 февраля, предшествующего сезону лицензирования.

Таким образом, "ПСЖ" может лишиться клубной лицензии УЕФА, выданной на сезон-2024/2025, из-за несоблюдения постановлений УЕФА относительно лицензирования клубов и финансовой жизнеспособности.

Отметим, что сейчас Мбаппе выступает за мадридский "Реал", с которым подписал пятилетний контракт.