ПСЖ собирается провернуть грандиозный трансфер с участием Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" готов продать Килиана Мбаппе в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, если катарские инвесторы купят английский клуб. Ранее семья Глейзеров объявила о готовности продать "МЮ", сообщают Vesti.kz.

По информации Mirror, хоть французский форвард заявил о своем намерении продолжить карьеру в Париже, ПСЖ постарается продать игрока этим летом, так как не хочет отпускать его в следующем сезоне в качестве свободного агента. Как известно, Мбаппе отказался продлевать соглашение с парижанами до 2025 года.

Также сообщается, что отношения между ПСЖ и "Реалом" остаются натянутыми из-за несостоявшегося перехода Мбаппе в мадридский клуб в прошлом году. Так что ПСЖ и "МЮ" могут провернуть грандиозную сделку, если катарские инвесторы договорятся о покупке английского клуба текущим летом.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего француза в 180 миллионов евро.

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