ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Французский "Пари Сен-Жермен" не исключает ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе, в клубе приготовились к этому и разрабатывают запасной план на такой случай, передает Vesti.kz.

По информации L'Equipe парижане оптимистично настроены в отношении продления контракта Мбаппе и планируют встречи с представителями игрока. При этом в клубе признают, что окончательное решение будет принимать сам футболист, исходя из своих желаний.

По информации издания, Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала Сосьедад", которые запланированы на 14 февраля и 5 марта. Форвард наметил такие сроки, чтобы спокойно подготовиться к концовке сезоне, а также последующим Евро-2024 и Олимпиаде в Париже.

Главным претендентом на подписание Мбаппе является мадридский "Реал", который пытается заключить контракт с нападающим с 2022 года. При этом к борьбе за футболиста подключился и "Ливерпуль", который видит в лице француза замену замену египетскому форварду Мохамеду Салаху.

Мбаппе - чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и "Монако". Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.