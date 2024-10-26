ПСЖ отказывается выплачивать Мбаппе 55 млн евро после решения суда

Французский ПСЖ не намерен выплачивать форварду "Реала" Килиану Мбаппе 55 миллионов евро, несмотря на решение суда, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport объединенный апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) вынес решение относительно финансового спора между Килианом и ПСЖ в пользу игрока. Несмотря на это, французский клуб дал понять, что Мбаппе не будет выплачивать 55 млн евро.

"Мбппе дал четкие и неоднократные публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит его уважать в свете беспрецедентных преимуществ, которыми он пользовался у нас в течение семи лет в Париже. Клуб надеется, что данные обязательства будут соблюдены, но если игрок решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден передать этот вопрос компетентным судам и признать ущерб, который он понес и продолжает нести из-за непонятной позиции его бывшего игрока", – приводит слова одного из представителей ПСЖ источник.

Сумма в 55 миллионов евро, которую парижане задолжали Мбаппе, включает в себя невыплаченную заработную плату и различные бонусы, предусмотренные контрактом игрока.

Напомним, что минувшим летом Мбаппе в статусе свободного агента перешел в мадридский "Реал".