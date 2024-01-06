ПСЖ обвинен в подкупе организаторов "Золотого мяча" ради победы Месси

Французский ПСЖ подозревается в попытке подкупа организаторов "Золотого мяча" 2021 года с целью повлиять на результаты голосования за 2021 года в пользу своего бывшего игрока Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le Monde.

Как отмечает источник, представители парижан пытались заинтересовать бывшего главного редактора France Football и организатора конкурса Паскаля Ферре.

Расследование началось с бывшего директора по коммуникациям ПСЖ Жан-Мартиаля Рибеса, который был заключен под стражу в декабре 2023 года. В отчете французской прокуратуры отмечалось, что он регулярно предоставлял билеты на матчи журналистам, политикам, членам министерств и артистам с определенной выгодой для себя и клуба.

Следователи также проясняют отношения между Рибесом и Ферре. По их данным, представители ПСЖ надеялись, что сотрудничество с главным редактором France Football поможет им оказать влияние на результат "Золотого мяча" в пользу Месси.

Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год, проведя 75 матчей и отметившись 32 голами и 35 результативными передачами. В июне 2023 года 36-летний аргентинец перешел в "Интер Майами" из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" восемь раз в своей карьере: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.