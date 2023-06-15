ПСЖ готов раскошелиться ради борьбы с "Реалом" за нападающего

"Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) готов составить конкуренцию "Реал Мадриду" за трансфер нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По сообщениям El Nacional, ПСЖ готов предложить за 29-летнего англичанина до 100 миллионов евро.

Реал, в свою очередь, хочет заполучить Кейна, чтобы заменить Карима Бензема, ушедшего в саудовский "Аль-Иттихад".

Ранее 24-летний Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года. В связи с этим парижане не хотят отпускать его бесплатно и рассматривают вариант продажи футболиста в летнее трансферное окно.

Кроме того, ПСЖ может подписать Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

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