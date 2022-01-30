Проваливший просмотр в клубе КПЛ футболист определился со своим будущим

Экс-игрок клубов КПЛ Соломон Удо, выступавший в предыдущем сезоне за "Шахтер" и "Атырау", продолжит карьеру в "Арарат-Армения", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник сборной Армении отправился в клуб из Еревана после безуспешной попытки закрепиться в "Актобе", в составе которого 26-летний футболист находился на просмотре.

В сезоне-2021 Удо провел во всех турнирах 27 матчей и сделал три ассиста.