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Проваливший просмотр в клубе КПЛ футболист определился со своим будущим

Проваливший просмотр в клубе КПЛ футболист определился со своим будущим
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Экс-игрок клубов КПЛ Соломон Удо, выступавший в предыдущем сезоне за "Шахтер" и "Атырау", продолжит карьеру в "Арарат-Армения", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник сборной Армении отправился в клуб из Еревана после безуспешной попытки закрепиться в "Актобе", в составе которого 26-летний футболист находился на просмотре.

В сезоне-2021 Удо провел во всех турнирах 27 матчей и сделал три ассиста.

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Атырау ФК Шахтер ФК Армения

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