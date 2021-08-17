Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ

Бывший легионер "Кайрата" Хан Чжон Ву неплохо проявляет себя в чемпионате Ирландии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как выступает сейчас игрок, ставший первым южнокорейцем в КПЛ-2019.

Хан перешел в "Кайрат" перед сезоном-2019, подписав контракт по схеме 2+1. Впрочем, в алматинском клубе у него, мягко говоря, не пошло. За основную команду провел шесть матчей - пять в чемпионате и один в Суперкубке. Из них только одну встречу отыграл целиком. При этом правый вингер не смог отметиться результативными действиями. Зато в одном из матчей плохо подобранные бутсы стали причиной многочисленных падений корейца на мокром газоне. В Казахстане он сумел проявить себя лишь в первой лиге, забив гол и сделав ассист за "Кайрат-Жастар".

В начале 2020 года "корейский Месси" покинул стан алматинев и отправился на родину, где стал игроком "Сувона" - клуба, выступавшего в первом дивизионе. В его составе он провел во всех турнирах 19 матчей, забил один гол и сделал два ассиста. По итогам сезона "Сувон" вышел в высший дивизион.

В марте нынешнего года экс-игрок "Кайрата" перебрался в "Дандолк", выступающий в чемпионате Ирландии. В седьмом туре его гол в ворота "Дрогеды" (2:1) стал победным.

На данный момент Хан провел восемь матчей в ирландской премьер-лиге и один в Кубке страны.

Кроме того, на его счету два выхода на замену в матчах в квалификации Лиги конференций против валлийского "Ньютауна". В одном из них южнокорейский легионер отметился забитым мячом, установив окончательный результат. В этой встрече "Дандолк" разгромил соседей на своем поле со счетом 4:0.

В поединках с эстонской "Левадией", которую ирландцы прошли, и нидерландским "Виттесом" экс-игрок "Кайрата" оставался на скамейке запасных.

Корейский легионер стал примером того, как можно перезагрузить карьеру. Несмотря на неудачу и потерянный год, он сумел вернуться в футбол, а потом уехал в Европу. Конечно, чемпионат Ирландии не входит в эшелон ведущих первенств Старого света, но как минимум он не слабее КПЛ или первого дивизиона южнокорейского первенства.

Фото: ФК "Кайрат"©

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