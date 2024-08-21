Пришли хорошие новости по Месси

Стало известно, когда нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сможет вернуться на поле, передают Vesti.kz. Сейчас 37-летний форвард продолжает восстановление после травмы.

Как сообщает журналист Эрнан Клаус, Месси тренирует по индивидуальной программе, но уже скоро приступит к занятиям в общей группе. Не исключено, что нападающий сможет сыграть в матче с "Чикаго Файр", который состоится 1 сентября.

Приоритетная задача – возвращение в строй к игре с "Филадельфией Юнион" (14 сентября).

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Напомним, Месси получил травму в финале Кубка Америки с командой Колумбии (1:0) и был заменен на 64-й минуте матча.

Лео выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В текущем розыгрыше МЛС аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал девять ассистов.

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