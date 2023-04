Приключения Роналду в Саудовской Аравии: вылетел из двух турниров, уволил тренера и рискует остаться без трофея

"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Случилось это на стадии 1/2 финала в матче с командой "Аль-Вехда". Ранее клуб португальца вылетел еще из одного турнира, а сам игрок ведет себя максимально эмоционально в новом клубе. Подробнее о приключениях Криштиану в Саудовской Аравии – в материале Vesti.kz.

"Аль-Наср" проиграл на своем поле "Аль-Вехда" со счетом 0:1. Решающий гол в составе гостей на 23-й минуте забил Жан-Давид Бугель. При этом "Аль-Вехда" с 53-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Абдуллы Аль-Хафита.

Роналду не сдержал эмоций и выместил злость на тренерский штаб, уходя в раздевалку в перерыве матча.

А на 81-й минуте португалец мог спасти свою команду от поражения, но с близкого расстояния попал в перекладину.

