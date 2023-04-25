Приключения Роналду в Саудовской Аравии: вылетел из двух турниров, уволил тренера и рискует остаться без трофея

"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Случилось это на стадии 1/2 финала в матче с командой "Аль-Вехда". Ранее клуб португальца вылетел еще из одного турнира, а сам игрок ведет себя максимально эмоционально в новом клубе. Подробнее о приключениях Криштиану в Саудовской Аравии – в материале Vesti.kz.

"Аль-Наср" проиграл на своем поле "Аль-Вехда" со счетом 0:1. Решающий гол в составе гостей на 23-й минуте забил Жан-Давид Бугель. При этом "Аль-Вехда" с 53-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Абдуллы Аль-Хафита.

Роналду не сдержал эмоций и выместил злость на тренерский штаб, уходя в раздевалку в перерыве матча.

А на 81-й минуте португалец мог спасти свою команду от поражения, но с близкого расстояния попал в перекладину.

Al-Nassr are knocked out in the semifinal of the King Cup of Champions after losing 1-0 to 10-man Al-Wehda.



Cristiano Ronaldo was so close to an equalizer with this chance 😳



(via @ssc_sports)pic.twitter.com/VWV442R0KD — B/R Football (@brfootball) April 24, 2023

Теперь "Аль-Вехда" встретится с "Аль-Хилялем" в финале Кубка Саудовской Аравии.

В январе "Аль-Наср" вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Иттихаду" в полуфинале (1:3).

За шесть туров до конца чемпионата "Аль-Наср" на три очка отстает от лидера турнирной таблицы "Аль-Иттихада", имеющего игру в запасе. При этом до прихода Криштиану "Аль-Наср" лидировал в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Роналду ведет себя максимально вызывающе. Кажется, в Саудовской Аравии ему позволено все.

18 апреля "Аль-Наср" уступил на выезде "Аль-Хилялю" в рамках 25-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Роналду отыграл всю игру и запомнился тем, что получил желтую карточку на 57-й минуте за грубое нарушение правил на колумбийце Густаво Куэльяре. Португалец схватил соперника за шею и повалил на землю.

What's up Cristiano Ronaldo ? 👀pic.twitter.com/r6okfJJi5A — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

В этом матче случился еще один любопытный эпизод. После окончания игры Роналду уходил с поля, а фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать имя Лионеля Месси. В ответ на это португалец сделал непристойный жест в сторону трибун.

Удар по бутылкам с водой после проигрыша "Аль-Иттихаду".

После финального свистка Криштиану сорвал с себя капитанскую повязку и пнул бутылки с водой по дороге в подтрибунное помещение.

Al-Ittihad fans chanting Messi Messi music to Ronaldo.



Watch Ronaldo's kick at the 🔚 👽 pic.twitter.com/tvaz86PaBT — Semper 🐐🇦🇷 (@SemperFiMessi) March 9, 2023

В матче 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии против клуба "Абха" (3:1) Роналду получил необязательную желтую карточку.

Эпизод произошел в концовке первого тайма. При счете 2:0 Роналду получил мяч и собирался провести контратаку. Однако судья встречи не дал португальцу завершить проход, дав свисток об окончании первого тайма.

Данное решение рефери вызвало гнев у Роналду: он недовольно взмахнул рукой, подкинул мяч и со всей силы пробил по нему, после чего продолжил выражать свое недовольство. За это ему была показана желтая карточка.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023

12 апреля Криштиану "уволил" тренера "Аль-Насра"

Португалец был недоволен главным тренером команды Руди Гарсией и тем, как играет команда под его руководством. По данным саудовских СМИ, португалец хотел, чтобы "Аль-Наср" уволил Гарсию. Желание Роналду было исполнено, и тренера отправили в отставку.

После увольнения Руди Гарсии временным главным тренером был назначен наставник молодежной команды Динко Еличич.

Что ждать от Роналду в дальнейшем?

Фото: ФК "Аль-Наср"

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