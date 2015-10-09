"Приезжай - будешь счастлив!" Как Роналду пытались переманить в неожиданный клуб

Защитник "Ботафого" Алекс Теллес признался, что пытался заманить Криштиану Роналду в бразильский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

Футболисты хорошо знакомы по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и саудовский "Аль-Наср", а теперь Теллес не прочь увидеть звездного друга в Рио.

Он рассказал о переписке с Криштиану:

"Я же должен был отправить (сообщение), верно? Я хотел знать, насколько это реально, но он сказал, что пока не время. Я сказал ему: "Приезжай – и будешь счастлив в "Ботафого". Я так и сказал. Но он ответил, что сейчас не самое подходящее время. Каждый сам знает, что для него лучше", – сказал защитник "Ботафого".

Напомним, Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср", который не буде принимать участия на КЧМ-2025. "Ботафого" сыграет в группе B вместе с мадридским "Атлетико", французским ПСЖ и американским клубом "Сиэтл Саундерс".



Напомним, групповой этап турнира стартует 15 июня, а финал запланирован на 14 июля.