Президент "Реала" раскритиковал "Золотой мяч" и ФИФА
Президент "Реала" Флорентино Перес, выступая на генеральной ассамблее клуба, выразил недовольство системой голосования "Золотого мяча", передает Vesti.kz.
Президент "Реала" Флорентино Перес, выступая на генеральной ассамблее клуба, выразил недовольство системой голосования "Золотого мяча", передает Vesti.kz.
В этом году вингер мадридцев и сборной Бразилии Винисиус занял в нем второе место, а приз достался хавбеку "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри Эрнандесу.
"Вас стоит спросить у организаторов, каковы критерии, но очевидно, что они могут делать все что захотят без каких-либо последствий. Я бы спросил у France Football и L’Équipe – есть ли смысл сейчас присоединяться к УЕФА. "Золотой мяч" должен быть независимым трофеем, за который должны голосовать признанные люди", - заявил Перес.
Особенно его удивило влияние ФИФА на систему голосования при определении победителя.
"Черт возьми. Вот что я вам скажу: они изменили систему голосования – вместо 5 игроков можно было выбрать 10, – а также увеличили количество очков с 6 до 15. Удивительно, что, хотя футбол – это глобальное явление, журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у других стран с населением менее миллиона есть право голоса. К тому же их никто не знает! Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы "Золотой мяч". Кроме всего прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. По крайней мере, финн ушел из жюри. Благодарю его за это", – сказал Перес.
Родри в минувшем сезоне стал чемпионом Англии и Европы. Он был признан лучшим игроком Евро-2024. В свою очередь, Винисиус в этом году выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он был признан лучшим игроком ЛЧ сезона-2023/24.
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