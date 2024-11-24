Президент "Реала" раскритиковал "Золотой мяч" и ФИФА

Президент "Реала" Флорентино Перес, выступая на генеральной ассамблее клуба, выразил недовольство системой голосования "Золотого мяча", передает Vesti.kz.

В этом году вингер мадридцев и сборной Бразилии Винисиус занял в нем второе место, а приз достался хавбеку "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри Эрнандесу.

"Вас стоит спросить у организаторов, каковы критерии, но очевидно, что они могут делать все что захотят без каких-либо последствий. Я бы спросил у France Football и L’Équipe – есть ли смысл сейчас присоединяться к УЕФА. "Золотой мяч" должен быть независимым трофеем, за который должны голосовать признанные люди", - заявил Перес.

Особенно его удивило влияние ФИФА на систему голосования при определении победителя.

"Черт возьми. Вот что я вам скажу: они изменили систему голосования – вместо 5 игроков можно было выбрать 10, – а также увеличили количество очков с 6 до 15. Удивительно, что, хотя футбол – это глобальное явление, журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у других стран с населением менее миллиона есть право голоса. К тому же их никто не знает! Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы "Золотой мяч". Кроме всего прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. По крайней мере, финн ушел из жюри. Благодарю его за это", – сказал Перес.

Родри в минувшем сезоне стал чемпионом Англии и Европы. Он был признан лучшим игроком Евро-2024. В свою очередь, Винисиус в этом году выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он был признан лучшим игроком ЛЧ сезона-2023/24.