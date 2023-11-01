Президент ФИФА рассказал, где пройдет ЧМ-2034 по футболу

Чемпионат мира по футболу-2034 пройдет в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщают Vesti.kz.

Ранее Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034, вследствие чего у Саудовской Аравии не осталось конкурента за право проведения мундиаля.

"В 2026 году самое грандиозное шоу на Земле будет организовано Канадой, Мексикой и США - в Северной Америке. Следующие два чемпионата мира пройдут в Африке (Марокко) и Европе (Португалия и Испания), а три праздничных матча будут сыграны в Южной Америке (Аргентина, Парагвай и Уругвай) - в 2030 году и в Азии (Саудовская Аравия) - в 2034 году. Три турнира, пять континентов и десять стран, принимающих участие в проведении матчей турнира, - вот что делает футбол по-настоящему глобальным!

Заявки были утверждены консенсусом на Совете ФИФА, где представлены все шесть конфедераций, после конструктивного диалога и всесторонних консультаций. Спасибо всем, кто принял участие в этом позитивном обмене мнениями.

Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, и Кубок мира ФИФА является идеальной витриной для выражения идеи единства и инклюзивности, а также важной иллюстрацией того, как разные культуры могут быть вместе, как можно учиться и лучше понимать друг друга.

В условиях, когда мы живем во все более разобщенном и агрессивном мире, мы еще раз доказываем, что футбол, ведущий мировой вид спорта, объединяет как ничто другое. Мы все нуждаемся в таких случаях единения, и предстоящие чемпионаты мира по футболу являются уникальной силой добра в этом отношении", - написал Инфантино на своей странице в Instagram.