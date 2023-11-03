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Президент "Бешикташа" сделал признание о трансфере Зайнутдинова

Президент "Бешикташа" сделал признание о трансфере Зайнутдинова
©instagram.com/bateka_11

Президент футбольного клуба "Бешикташ" Ахмет Нур Чеби высказался об отставке главного тренера команды Шенола Гюнеша и почему он решил довериться его помощнику Бураку Йылмазу. Также босс стамбульской команды прокомментировал летние трансферы, сообщают Vesti.kz

"Шенол Гюнеш сказал: "Я должен уйти, у меня больше нет сил, но я не хочу быть тем человеком, который убегает", и он ушел. Бурак Йылмаз был в команде с июля, он лучше всех знал игроков, и мы решили продолжить работу с ним.

Кто-то критикует трансферы, но Шенол Гюнеш одобрил все эти трансферы, не было такого, чтобы он сказал: "Этого игрока не должно быть в команде". Он одобрил всех, в том числе Онану (Жан). Он - молод, я верю, что Онана станет хорошим футболистом. Больше всего он (Гюнеш) хотел приобрести Бахтиера (Зайнутдинова)", - приводит слова Ахмета Нур Чеби NTV Spor.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" в августе из московского ЦСКА, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. С того момента 25-летний казахстанец провел восемь матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

"Бешикташ" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков после десяти туров. Следующую игру команда Зайнутдинова проведет на выезде 5 ноября с "Антальяспором".

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция

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