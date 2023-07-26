Представители Мбаппе начали переговоры с клубом Саудовской Аравии

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Представители нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовским клубом "Аль-Хиляля", сообщает AS.
Отмечается, что стороны обсуждают не только финансовую сторону вопроса, но и срок действия контракта. Так, клуб предлагает соглашение на два года, а футболист готов рассмотреть пока лишь однолетний контракт.
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов потратить на эту сделку 700 миллионов евро.
Напомним, что ранее ПСЖ исключил Мбаппе из состава для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее. Парижский клуб разрешил "Аль-Хилялю" провести переговоры о трансфере форварда.
Реклама