Появился инсайд о будущем Неймара. Он получил "огромное предложение"

Известный инсайдер Фабрицио Романо проинформировал у себя в соцсетях о том, что форвард "Пари Сен-Жермена" Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"В последние часы "Аль-Хиляль" сделал Неймару важное предложение. Источники называют это "огромным предложением". Ведутся переговоры о достижении полного соглашения с клубом - Неймара привлек этот вариант. Идет работа по скорейшему его уходу из ПСЖ", - пишет Романо.

Ранее СМИ отправляли форварда сборной Бразилии в "Челси", MLS и "Барселону". При этом главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес выступает против этого трансфера, тогда как президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта, напротив, хочет видеть игрока в своей команде.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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