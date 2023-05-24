Появилось видео первого гола опального футболиста сборной Казахстана за китайский клуб

Казахстанский футболист Георгий Жуков забил первый гол за китайский клуб "Цанчжоу Майти Лайонс", сообщают Vesti.kz.
Полузащитник отличился в матче девятого тура китайской Суперлиги с "Бэйцзин Гоань". Жуков забил на 25-й минуте игры, выведя свой клуб вперед (2:1). Для казахстанца этот мяч стал первым в сезоне.
Сам матч завершился со счетом 6:2 в пользу "Бэйцзин Гоань".
Отметим, что Жуков не смог сыграть в последних матчах сборной Казахстана, так как в Китае действовали жесткие карантинные меры. Это явно не могло понравиться тренерскому штабу, а генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев так высказался по этому поводу:
"Нужно понимать, что для каждого кандидата вызов в национальную сборную должен быть высшим приоритетом. Тренерский штаб не должен просить или уговаривать игроков выступать за главную команду страны".
Загрузка матч-центра...
Реклама