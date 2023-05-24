Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Появилось видео первого гола опального футболиста сборной Казахстана за китайский клуб

Появилось видео первого гола опального футболиста сборной Казахстана за китайский клуб
©instagram.com/georgyzhukov10

Казахстанский футболист Георгий Жуков забил первый гол за китайский клуб "Цанчжоу Майти Лайонс", сообщают Vesti.kz.

Полузащитник отличился в матче девятого тура китайской Суперлиги с "Бэйцзин Гоань". Жуков забил на 25-й минуте игры, выведя свой клуб вперед (2:1). Для казахстанца этот мяч стал первым в сезоне.

Сам матч завершился со счетом 6:2 в пользу "Бэйцзин Гоань".

Отметим, что Жуков не смог сыграть в последних матчах сборной Казахстана, так как в Китае действовали жесткие карантинные меры. Это явно не могло понравиться тренерскому штабу, а генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев так высказался по этому поводу:

"Нужно понимать, что для каждого кандидата вызов в национальную сборную должен быть высшим приоритетом. Тренерский штаб не должен просить или уговаривать игроков выступать за главную команду страны".

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Жуков Георгий Китай

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus