Появилась информация о состоянии легендарного голкипера ван дер Сара. У него было кровоизлияние в мозг

Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар остается в реанимации, но его жизни ничего не угрожает, сообщается в официальном Twitter-аккаунте нидерландского "Аякса" со ссылкой на его жену Аннемари ван дер Сар.

Ранее стало известно, что ван дер Сар был госпитализирован в Хорватии из-за кровоизлияния в мозг. Позже его жена сообщила, что состояние экс-футболиста стабильно, но по-прежнему вызывает беспокойство.

"Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничего не угрожает. Каждый раз, когда мы навещаем его, он общительный. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация", - сказала Аннемари ван дер Сар.

Ван дер Сару 52 года, он выступал за "Аякс", итальянский "Ювентус", английские "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед". Вместе с "Аяксом" и "МЮ" голкипер выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза становился чемпионом Нидерландов и Англии. В составе сборной завоевал бронзу чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.

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