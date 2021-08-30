Португальского футболиста арестовали по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки

Скандально известный португальский защитник Рубен Семеду, в настоящее время являющийся игроком греческого "Олимпиакоса", в очередной раз оказался в центре внимания. 27-летнего футболиста задержали в Греции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Сообщается, что в воскресенье 17-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что встретила футболиста в баре, где тот ее напоил, а затем отвез в свой дом, где и произошло преступление. В настоящее время спортсмен арестован.

Для Семеду это уже далеко не первые проблемы с законом. Ранее Рубен обвинялся в незаконном хранении оружия, вооруженном нападении, ограблении, похищении и покушении на убийство. Все это произошло несколько лет назад в Испании, когда футболист играл за "Вильярреал". В итоге Семеду даже провел пять месяцев за решеткой, после чего ему на восемь лет запретили выезжать на территорию Испании.

В 2017 году Семеду принимал участие в матче между "Астаной" и "Вильярреалом" (1:3) в рамках группового этапа Лиги Европы. Тогда за одну команду с ним играл нынешний вице-капитан "Астаны" Антонио Рукавина.

Также на счету Рубена 11 матчей за молодежную сборную Португалии. В составе "Олимпиакоса" он выступает с 2019 года.

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