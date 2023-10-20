Португальский игрок потребовал у Роналду "Золотой мяч"

Друг детства Криштиану Роналду Фабиу Паим утверждает, что во времена, когда они играли вместе за "Спортинг", он был более перспективным футболистом, чем Роналду, сообщают Vesti.kz.

Паим потребовал своего звездного соотечественника один из его пяти "Золотых мячей".

"Я действительно был особенным. Нужно оставаться скромным, но это правда. К сожалению, тогда еще не было соцсетей, видео не записывали так, как сейчас. Но я твердо и искренне уверен в том, что и по сей день не появилось другого человека с таким же уровнем, какой был у меня.

Если бы я прилагал столько же усилий, был так же предан делу, как Криштиану, то был бы лучше, чем он. Если говорить о технике, то я был лучше его. Я был маленьким Роналдиньо. Но, как мы видим, не техника ведет нас к вершине.

Но в то время я был лучше Криштиану. Считаю, он должен подарить мне один из своих "Золотых мячей"!

Был ли бы я самым техничным игроком и выиграл "Золотой мяч"? Да, без сомнений", - сказал Паим в интервью The Sun.