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Не попавший в заявку Казахстана футболист помог клубу приблизится к топ-3 европейского чемпионата

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Не попавший в заявку Казахстана футболист помог клубу приблизится к топ-3 европейского чемпионата ©facebook.com/Silkeborgifinvest

В матче 15-го тура чемпионата Дании по футболу "Силькеборг", за который играет футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов, дома принимал "Раннерс", передает Vesti.kz.

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В матче 15-го тура чемпионата Дании по футболу "Силькеборг", за который играет футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов, дома принимал "Раннерс", передает Vesti.kz.

Встреча в Силькеборге завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 72-й минуте стал Мадс Фрейндлих.

Оразов вышел на поле на 85-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После 15 проведенных матчей "Силькеборг" набрал 25 очков и поднялся с шестого на четвертое место. "Раннерс" с 22 очками в активе опустился с четвертой на пятую строчку.

Казахстанец с лета выступает за команду.

Оразов Рамазан Дания Еврофутбол Сборная РК по футболу

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