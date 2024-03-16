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Покушение на Роналду попало на видео

Покушение на Роналду попало на видео
©ФК "Аль-Наср"

Португальский футболист Криштиану Роналду едва не пострадал от действий зрителей в матче "Аль-Насра" с "Аль-Ахли", передает Vesti.kz.

Эта встреча завершилась победой команды Роналду. Он сам нанес решающий удар, но после празднования гола в него и его одноклубников с трибун полетели различные предметы. Одному из игроков в голову попала бутылка, но обошлось без серьезных травм. При этом Криштиану вежливо просил хулиганов успокоится.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в 2023 году. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

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Метки:
Роналду Криштиану Футбол

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