Мировой футбол
Сегодня 17:46
 

Победитель Лиги чемпионов заменит экс-футболиста ПСЖ на игрока сборной Узбекистана

©Depositphotos.com

Защитник ташкентского "Пахтакора" и сборной Узбекистана Хожиакбар Алижонов достиг соглашения с иранским клубом "Персеполис", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Championat.Asia.

Защитник ташкентского "Пахтакора" и сборной Узбекистана Хожиакбар Алижонов достиг соглашения с иранским клубом "Персеполис", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Championat.Asia.

По информации агентства Fars, "Персеполис" достиг соглашения с защитником "Пахтакора" Хожиакбаром Алижоновым.

Он подпишет с "красными" контракт сроком на 1,5 года и займет позицию правого защитника, где заменит покинувшего команду Сержа Орье.

Ранее сообщалось, что "Персеполис" намеревался предложить "Пахтакору" за трансфер Алижонова сумму в районе 800 тысяч – 1 миллиона долларов.

28-летний защитник является воспитанником академии "Пахтакора". В составе "львов" он провел в общей сложности 229 матчей, забив десять голов и отдав 48 результативных передач.

Отметим, что в карьере Орье были ПСЖ и лондонский "Тоттенхэм".

Добавим, "Персеполис" — 13-кратный чемпион Ирана. Клуб побеждал в Кубке обладателей кубков Азии (ныне — Лига чемпионов АФК).

