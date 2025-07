Переход к Роналду сорван? Саудовцы не заинтересованы в звезде "Арсенала"

В последние недели в прессе активно циркулировали слухи о возможном трансфере Габриэля Мартинелли в саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz.

Однако, по данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, ситуация далека от реальности: клуб из Эр-Рияда не ведет переговоров с "Арсеналом" по поводу 24-летнего бразильца.

По информации Романо, "Аль-Наср" сейчас сосредоточен на других кандидатах на позицию вингера, а имя Мартинелли в списке целей не фигурирует.

На данный момент Мартинелли связан с лондонским клубом контрактом до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что "Аль-Наср" пообещал Криштиану Роналду серьезное усиление состава в это трансферное окно - отсюда и пошли многочисленные слухи.

🚨❌ Understand reports about Gabriel Martinelli and Al Nassr are currently wide of mark.



