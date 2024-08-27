Партнера Роналду отправили к Неймару: известны детали

Португальский защитник Жоао Канселу перешел из "Манчестер Сити" в саудовский "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz со ссылкой на соцсети английского клуба.

"Горожане" официально подтвердили переход 30-летнего защитника в клуб Неймара "Аль-Хиляль". Контракт португальца с "Манчестер Сити" действовал бы до 2027 года.

По информации Transfermarkt Жоао оценивается в 25 миллионов евро. Именно за эту сумму по данным немецкого портала он перешел в Саудовский клуб.

В прошлом сезоне Канселу играл за "Барселону" на правах аренды, где провел 42 матча во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

В 2019-м "горожане" купили его у "Ювентуса" за 65 миллионов евро. В карьере латераля также были "Бавария", "Интер", "Валенсия" и "Бенфика". В национальную сборную своей страны привлекается с 2016 года.

А сборной Португалии Канселу выступает вместе с Криштиану Роналду, который выступает за другой саудовкий клуб "Аль-Наср".