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Озвучена причина вероятного ухода Моуринью из "Ромы"

Озвучена причина вероятного ухода Моуринью из "Ромы"
©instagram.com/officialasroma

Итальянская пресса раскрыла причину возможного ухода Жозе Моуринью из "Ромы". Португальский специалист уже присматривается к другим вариантам для продолжения карьеры, сообщают Vesti.kz

Отмечается, что отношения между Моуриньо и руководством "Ромы" стали более чем напряженными. По этой причине уход португальца не исключен. В качестве возможных направлений называются мадридский "Реал", куда его сватают в случае ухода Карло Анчелотти, и "Пари Сен-Жермен".

Моуринью со своей стороны заинтересован в вызове со стороны ПСЖ. L'Equipe пишет, что Жозе ждет только отмашки от французского клуба, чтобы сказать "да". Этого пока не произошло.

В прошлом сезоне 60-летний Моуринью выиграл с римским клубом Лигу конференций, а в этом году "Рома" с ним дошла до финала Лиги Европы, где 31 мая в Будапеште сыграет с испанской "Севильей". А вот в национальном чемпионате римляне идут только на шестом месте, набрав 60 очков после 36 матчей.

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Метки:
Моуринью Жозе ПСЖ Реал Мадрид

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