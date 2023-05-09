Отказываться от 200 миллионов аморально - Платини о переходе Роналду в "Аль-Наср"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказал свое отношение к трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Я его не осуждаю. А потом, если вам предложат 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если ты сверхбогат", - приводит слова Платинин Calcio e Finanza.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Португалец подписал с саудовским клубом контракт на два сезона, 200 миллионов евро годовой зарплаты – это с учетом коммерческих выплат.

В нынешнем сезоне чемпиона Саудовской Аравии Роналду принял участие в 13 матчах, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Криштиану также выступал за "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". На данный момент трансферная стоимость 38-летнего португальца оценивается в 20 миллионов евро.

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