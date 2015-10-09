Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг футбольных клубов с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей в сезоне-2026/2027, передают Vesti.kz.
Лидером списка стала дортмундская "Боруссия", собирающая на своих играх в среднем 81 365 зрителей.
Вторую позицию занял миланский "Интер" - его матчи посещают 75 214 болельщиков. Совсем немного итальянскому клубу уступает мюнхенская "Бавария", домашние игры которой в среднем собирают 75 тысяч зрителей.
В первую пятёрку также вошли итальянский "Милан" (74 545) и мадридский "Реал" (73 614).
Топ-10 клубов мира по средней посещаемости в сезоне-2026/2027:
- "Боруссия" Дортмунд (Германия) — 81 365 зрителей.
- "Интер" (Италия) — 75 214.
- "Бавария" (Германия) — 75 000.
- "Милан" (Италия) — 74 545.
- "Реал" Мадрид (Испания) — 73 614.
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 72 395.
- "Атлетико" Мадрид (Испания) — 66 268.
- "Рома" (Италия) — 65 728.
- "Фламенго" (Бразилия) — 64 711.
- "Бетис" (Испания) — 63 309.
Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама