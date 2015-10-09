Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Определился лучший форвард 2025 года

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьёкереш стал обладателем Трофея Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру года, сообщают Vesti.kz.

Швед провёл феноменальный прошлый сезон в лиссабонском "Спортинге", выиграв чемпионат и Кубок Португалии. В 52 матчах за клуб он отличился 54 голами и сделал 13 результативных передач.

В женской номинации награду завоевала форвард "Барселоны" Эва Пайор. Польская футболистка оформила требл на внутренней арене - победила в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также дошла с каталонками до финала Лиги чемпионов. Её статистика впечатляет: 47 голов и 19 ассистов в 62 матчах.

