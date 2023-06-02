Определились все пары 1/4 финала МЧМ-2023 по футболу

Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2023 по футболу. Турнир проходит в Аргентине, сообщают Vesti.kz.
Результаты 1/8 финала:
Гамбия - Уругвай 0:1;
Англия - Италия 1:2;
Аргентина - Нигерия 0:2;
Бразилия - Тунис 4:1;
Колумбия - Словакия 5:1;
Узбекистан - Израиль 0:1;
Эквадор - Южная Корея 2:3;
США - Новая Зеландия 4:0.
В 1/4 финала сыграют:
США - Уругвай;
Израиль - Бразилия;
Колумбия - Италия;
Южная Корея - Нигерия.
Отметим, что матч за третье место и финал состоятся 11 июня.
Загрузка матч-центра...
Реклама