Определились претенденты на приз лучшему игроку года по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил номинантов на приз лучшему игроку по итогам сезона-2022/2023, сообщают Vesti.kz.

Тройка номинантов состоит из Лионеля Месси (ПСЖ/"Интер Майами"), Эрлинга Холанда и Кевина Де Брюйне (оба - "Манчестер Сити").

Изначальный список кандидатов составила группа технических экспертов УЕФА на основе результатов, показанных игроками в сезоне-2022/2023 как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

Шорт-лист из трех игроков был определен голосованием жюри, в которое вошли тренеры клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне-2022/2023, тренеры мужских европейских сборных, а также спортивные журналисты, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Члены жюри называли свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один. Итоговый результат составлялся из общего числа баллов, полученных при голосовании тренеров и журналистов. Тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.

Другие игроки из изначального списка кандидатов, получившие голоса:

4. Илкай Гюндоган (Германия - "Манчестер Сити"/"Барселона") - 129 баллов;

5. Родри (Испания - "Манчестер Сити") - 110 баллов;

6. Килиан Мбаппе (Франция - "Пари Сен-Жермен") - 82 балла;

7. Лука Модрич (Хорватия - "Реал") - 33 балла;

8. Марцело Брозович (Хорватия - "Интер"/"Аль-Наср") - 20 баллов;

9. Деклан Райс (Англия - "Вест Хэм"/"Арсенал") - 14 баллов;

10. Алексис Макаллистер (Аргентина - "Брайтон"/"Ливерпуль") - 12 баллов;

11. Хесус Навас (Испания - "Севилья") - 6 баллов.

Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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