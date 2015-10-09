Определились все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира-2025

Стали известны все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Последнюю путевку в эту стадию турнира завоевала дортмундская "Боруссия", которая в 1/4 финала обыграла мексиканский "Монтеррей" со счетом.

В составе победителей дубль оформил Серху Гирасси (14-я и 24-я минуты), которому дважды ассистировал Карим Адейеми. У "Монтеррей" отличился Херман Бертераме (48-я).

Какие клубы вышли в четвертьфинал клубного ЧМ-2025

На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь команд. В их число вошли "Палмейрас" (Бразилия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

Пары 1/4 финала клубного ЧМ-2025

"Палмейрас" - "Челси"

ПСЖ - "Бавария"

"Флуминенсе" - "Аль-Хиляль"

"Реал" - "Боруссия".

Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд. Турнир завершится 13 июля.

Клубный чемпионат мира 2025: календарь игр и где смотреть трансляции матчей