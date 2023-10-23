© Определен сильнейший в споре между Месси и Роналду

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Ювентуса" Миралем Пьянич высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, а также выбрал сильнейшего в их паре, сообщают Vesti.kz.

"У меня много воспоминаний о Крише, великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов. Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времен, и они являются прекрасными примерами для детей", - приводит слова Пьянича Sport Mediaset.

Пьянич также выступал за итальянскую "Рому", турецкий "Бешикташ" и французские "Лион" и "Метц". Сейчас хавбек играет за клуб "Аль-Шарджа" из ОАЭ.

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38-летний Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне португалец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 16 голов и пять результативных передач.

36-летний Месси с лета выступает в США за "Интер Майами". В 14 матчах за новую команду аргентинец забил 11 голов и сделал пять ассистов.

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