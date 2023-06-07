Определен самый дорогой футболист мира

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory, сообщают Vesti.kz.

Стоимость норвежца, по оценкам центра спортивных исследований, составила 245,1 миллиона евро. Холанд единственный игрок, чья оценочная стоимость превысила 200 миллионов евро.

На втором месте в списке находится игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор - его оценочная стоимость составила 196,3 миллиона евро. Замыкает тройку Букайо Сака из "Арсенала" с ценником в 195,8 миллиона евро.

Эрлинг Холанд уже стал победителем АПЛ и Кубка Англии в составе "Манчестер Сити". В сезоне-2022/23 норвежец забил 36 голов в 35 матчах за "горожан".

В топ-20 по версии CIES вошли следующие игроки:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 245,1 миллиона евро;

2. Винисиус Жуниор ("Реал") - 196,3;

3. Букайо Сака ("Арсенал") - 195,8;

4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) - 190,2;

5. Родриго Гоэс ("Реал") - 184,5;

6. Педри ("Барселона") - 178;

7. Гави ("Барселона") - 174,1;

8. Джамал Мусиала ("Бавария") - 170,2;

9. Филип Фоден ("Манчестер Сити") - 166,8;

10. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 163,2;

11. Федерико Вальверде ("Реал") - 155,1;

12. Габриэл Мартинелли ("Арсенал") - 152,9;

13. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") - 122;

14. Эдуардо Камавинга ("Реал") - 118,4;

15. Йошко Гвардиол ("Лейпциг") – 114,9;

16. Рафаэл Леау ("Милан") - 113,2;

17. Эдер Милитао ("Реал") - 108,4;

18. Родри ("Манчестер Сити") - 105;

19. Энцо Фернандес ("Челси") - 103,1;

20. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 100,7.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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