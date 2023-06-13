"Он заслужил". Месси назвал лучшего тренера в своей карьере

Лионель Месси назвал лучшего тренера, под руководством которого ему удалось играть в течение своей карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аргентинский форвард, покинувший недавно французский ПСЖ, и объявивший о переходе в клуб МЛС "Интер Майами", высказался о тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле на фоне победы англичан в Лиге чемпионов.

"Да, (мы общаемся), и он заслужил победу в Лиге чемпионов. Он лучший тренер в мире", - приводит слова Месси Titan Sports.

Необходимо напомнить, что Месси работал с Гвардиолой в "Барселоне", которую испанский специалист тренировал с 2008 года по 2012 год. За это время команда дважды становилась победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывала чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА и дважды Клубный чемпионат мира. Также в свой первый сезон Гвардиола совершил требл с "Барселоной".

Под руководством Пепа Месси провел свой самый результативный год, забив 91 гол в 2012 году. Полсезона в то время аргентинец играл под руководством Тито Вилановы.

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