Одноклубник Месси принял решение о завершении карьеры

Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс объявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.

37-летний ветеран проведёт свои последние месяцы в профессиональном футболе, сообщает COPE.

Бускетс - легенда "Барселоны", где он провёл большую часть карьеры. Летом 2023 года испанец перебрался в "Интер Майами", за который успел сыграть 104 матча, отметившись одним голом и 15 результативными передачами.

На счету хавбека также 143 встречи за сборную Испании: два забитых мяча и девять ассистов.

Добавим, что в составе американского клуба также выступает другая легенда "Барселоны" аргентинец Лионель Месси.