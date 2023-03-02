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Еще одна женщина заявила о домогательствах со стороны Дани Алвеса

Еще одна женщина заявила о домогательствах со стороны Дани Алвеса
©instagram.com/danialves/

Еще одна женщина рассказала о домогательствах Дани Алвеса, которые по ее словам имели место быть восемь лет назад, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 23-летняя женщина обвинила экс-защитника "Барселоны" и сборной Бразилии в изнасиловании ее в туалете ночного клуба Sutton 30 декабря. Алвес был арестован 20 января без возможности залога, и ему грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Согласно сообщению в Marca, еще одна женщина заявила, что восемь лет назад на том же месте Алвес домогался до нее.

Она опубликовала видео в TikTok, которое позже было удалено, где рассказала о том, что произошло во время ночной прогулки в Барселоне с друзьями.

"Учитывая все, что произошло в последнее время с Дани Алвесом, многие мои близкие люди были удивлены моим рассказом. Когда мне было 18 лет, у меня был похожий опыт с тем же человеком, в том же месте.

Мне было 18 лет, я была в Sutton, в том же ночном клубе, и вначале все было точно так же: он пригласил меня и мою подругу в приватную комнату и так далее. Мы отказались от этого и пошли по своим делам. Меня поражает то, что этот человек делал то же самое, в одном и том же месте, по одной и той же схеме, годами", - говорится в ролике.

Самый титулованный футболист мира провел первый матч в тюрьме после обвинения в изнасиловании

Что касается нынешнего обвинения, то сам Дани Алвес заявил, что все произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть перед своей женой моделью Жоаной Санс факт измены.

Сообщается, что Санс продолжает переживать не лучший год в своей жизни. Пока игрок находится под арестом, модель пытается вернуться к обычной жизни, сосредоточившись на работе. Появилась информация, что Санс подала на развод. Модель удалила из соцсетей совместные фото с футболистом.

Жена Дани Алвеса подала на развод после его ареста из-за обвинения в изнасиловании

39-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. За карьеру он играл за мексиканский клуб "Пумас", бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Севилью" и "Барселону".

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Метки:
Изнасилование Бразилия

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