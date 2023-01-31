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Жена Дани Алвеса подала на развод после его ареста из-за обвинения в изнасиловании

Жена Дани Алвеса подала на развод после его ареста из-за обвинения в изнасиловании
©twitter.com/AdictosMx

Жена бразильского футболиста Дани Алвеса Жоана Санс решила подать на развод с супругом, сообщает Marca со ссылкой на Telecino.

Сейчас 39-летний бразилец находится под арестом после того, как одна из девушек выступила с обвинениями в изнасиловании в его адрес. Сам Алвес заявил, что все произошло по обоюдному согласию, однако изначально он отрицал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены.

В свою очередь Санс заявила, что не сомневается в показаниях потерпевшей. До признания игрока в интимной связи Жоана высказывалась в поддержку Дани Алвеса. Теперь она подала на развод, а также удалила все совместные фотографии в соцсетях.

Кроме того, контракт с Алвесом разорвал мексиканский "Пумас", за который он выступал с лета 2022 года.

Алвес - самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 трофеев. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за "Барселону" (с 2008 по 2016 год, с 2021 по 2022-й). В составе "сине-гранатовых" шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Метки:
Бразилия Изнасилование Барселона

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