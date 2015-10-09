"Аль-Наср" обыграл "Аль-Хазм" в выездном матче 13-го тура саудовской Про-Лиги, сообщают Vesti.kz.

Автором единственного гола в матче стал Саму Кошта, поразивший ворота соперника на 26-й минуте. Звёздный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут.

После этой встречи "Аль-Наср" с 31 очком занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии. "Аль-Хазм" имеет в активе десять баллов и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре "Аль-Наср" 4 декабря сыграет дома с "Аль-Кадисией", а "Аль-Хазм" днём позже встретится на выезде с "Эр-Риядом".

An away win! 🙌💛 https://t.co/DEn1dJ4nUQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 28, 2026

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