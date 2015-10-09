"Аль-Наср" установил историческое достижение, став первой командой в истории футбола, которой удалось забить хотя бы один гол в 100 матчах чемпионата подряд, сообщают Vesti.kz.

Юбилейную отметку клуб из Эр-Рияда преодолел в игре 13-го тура саудовской Про-Лиги против "Аль-Хазма". Автором рекордного гола стал полузащитник Саму Кошта. Клуб Криштиану Роналду отметил достижение в социальных сетях, подчеркнув уникальность результата.

"100 матчей. 100 раз на табло. Один мировой рекорд. "Аль-Наср" теперь единолично удерживает рекорд по самой продолжительной серии матчей с забитыми голами в истории национальных чемпионатов", – говорится в заявлении команды.

100 games. 100 times on the scoresheet. One world record 🌍⚡️ AlNassr now stands alone with the longest scoring streak in league football history 💛 https://t.co/ZZcgod84ki — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 28, 2026

Примечательно, что ещё в сентябре 2026 года "Аль-Наср" установил рекорд по продолжительности победной серии в чемпионате, доведя её до 94 матчей. Тогда саудовский клуб превзошёл достижение аргентинского "Ривер Плейт", который с 1936 по 1939 год одержал 93 победы подряд в национальном первенстве.

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