Объявлена дата вручения "Золотого мяча" в 2024 году

Стало известно, когда определится новый обладатель "Золотого мяча", передают Vesti.kz.

Церемония вручения приза лучшему футболисту 2024 года по версии журнала France Football состоится 28 октября в парижском театре "Шатле".

Номинанты станут известны 4 сентября. Всего будет представлено 10 номинаций.

Последнюю престижную награду получил Лионель Месси. Она стала восьмой для аргентинского нападающего (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023). Никто не выигрывал эту премию чаще, чем он.

В этот раз France Football будет сотрудничать с УЕФА, тогда как с 2010 по 2015 годы приз вручался совместно с ФИФА.